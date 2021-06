Suure pangalaenu võtnud eestlasest juutuuber: ma kaotasin kõik!

341 000 jälgijaga Artur alustas enda pöördumist, öeldes, et kuigi tal on halvad uudised, siis alustab ta pigem heaga. "Hea uudis on see, et mul on viimaks oma kodu. Ma elasin aastaid üürikates, Hollywoodis samamoodi. Siis läksin kaitseväkke, kus on vaid narivoodid, siis kolisin taas üürikasse. Aga nüüd on mul viimaks oma kodu," ütles Artur, lisades, et võttis 30 aasta peale kodulaenu.

"Halb uudis on aga see, et terve minu YouTube'i kanal demonetiseeriti. Terve kanal," rääkis Artur. Demonetiseerima tähendab, et kanaliga pole enam võimalik raha teenida.

"Kohe, kui ma sain kodulaenu, sain ma YouTube'ilt kirja, et terve minu kanal on demonetiseeritud."

Ja selle põhjus? Nagu Artur selgitas, siis YouTube'i kohaselt ei vastanud nende kasutajatingimustele tema kaheksa aasta tagune video, mis on privaatne ning mida on kokku nähtud kolmel korral. Video oli tehtud sünnipäevaks tema vennale, kus ta mängib mängurelvadega.

"Tuleb välja, et YouTube'i algoritmid tõlgendasid seda, kui seost lapssõdurite või jõuguvägivallaga. See oli ilmselgelt naljavideo. Mängurelvade sketš. Kaheksa aastat tagasi. See oli privaatne. Sellel on vaid kolm vaatamist."

"See on video, mis võttis minult elatise. Ma olen täiskohaga juutuuber. Olin. Kõik, mida ma teenisin, tuli YouTube'ist. Ja nii on aastaid olnud ja ma teadsin, et ma saan sellega kodulaenu võtta."

Kõigele vaatamata teeb ta YouTube'i edasi, kuna see meeldib talle, aga edaspidi ta selle pealt raha ei saa.

Artur Rehi lisas, et kogu see intsident võimendas ka tema depressiooni, millega ta on aasta võidelnud ning mille vastu antidepressante võtnud. Kõige selle juures peab tal olema stabiilne meeleseisund, mida tal aga praegu demonetiseerimise tõttu pole.

"Ma püüan nüüd teha midagi muud ja samal ajal teen YouTube'i edasi," lubas ta.