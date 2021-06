Brigitte Susanne Hunt annab kohtingunõu: mehed, ärge kutsuge naisi esimesele deidile kallisse restosse

"Mehed, ärge kutsuge naisi esimesele deidile kallisse restosse, kutsuge neid hoopis vanaisa juurde puid laduma või vanaema juurde maad kaevama - kui ta on nõus ja teil on isegi lõbus, siis see on palju tähtsam ja suurem asi kui juua täis peaga koos süüa ja krüptost rääkida. Ja kui te mõtlete, kes ma üldse olen ja mis on mu kvalifikatsioon, siis ärge unustage, et coaches don't play," soovitas ta.

Nagu Andrei Zevakin natuke varem, andis Brigitte teada, et teda näeb edaspidi avalikel üritustel liikumas koos turvameeskonnaga. Ta otsis sotsiaalmeedia vahendusel selleks nädalaks turvateenust ja juba ongi mure lahendatud. "Turvameeskond leitud," kirjutas Hunt Instagrami loos.

Ta selgitas, et ebameeldivad inimesed panevad teda ja ta sõbrannasid end ebamugavalt tundma. "Samuti ei soovi ma, et minust tehtaks salaja pilti. Mind on näiteks füüsiliselt peol taga aetud niimoodi, et ma pean eest ära jooksma ja see on nii mulle kui minu sõbrannadele ebameeldiv. Võõrad purjus inimesed ei taju vahel piiri."

Ta märkis, et tahab vahel ägedates kohtades pidutseda. "Seetõttu näen seda teenust edaspidi vajalikuna."

Ta lisas, et turvalisuse tagamine pole tema sõprade või hoopis sõbrannade meeste ülesanne. "Kui minul on probleem, on see minu asi ja minu rahakotist lähtuvalt lahendada. Ja ma teen seda."

Hunt sõnas, et loomulikult räägib ja teeb ta edaspidigi pilte meeldivate võõraste inimestega.