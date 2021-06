Anneli Lahe naudib puhkust Kreetal: kunagi tuli tassi kohvi siin oodata tunde

"Olen Kreetal juba kolmas kord ja arvatavasti tulen siia veel neljas kui ka viies kord, sest tundub, et just praegu on õige aeg....kauaks, kes seda teab. Näiteks Vai Palm Beach oli veel paar aastat tagasi koht, kus tuli oma tassikest kohvi oodata tunde, nüüd on kunagisest ülerahvastatud palmisalu rannast saanud just see, mida võiks ühelt auhinnatud rannalt oodata," teatas saatejuht Facebookis, soovitades seda reisisihtkohta ka teistele.

Anneli Lahe parastas mai alguses "Kuuuurijaga", kes oli teda ühes oma treileris valesti ära kasutanud.

"Kuidas ekstreemne dieet viis tervise?" küsib Anneli Lahe pahaselt, viidates "Kuuuurija" tänase episoodi treilerile, mis räägib Dr Simeonsi dieedist. Seda dieeti kasutades kaotas Anneli Lahe meeletult kaalu.

Treileris räägib Karin, kes samuti seda dieeti proovis, et tal hakkas seda katsetades halb. Videosse on põimitud nii Anneli Lahe kui ka Laine Randjärv ning video on töödeldud selliselt, et jääks mulje, nagu kannatasid ka nemad.

"Pean jagama oma seisukohta, sest mind on minu vastaselt selle saate treileris ära kasutatud!" rõhutas Anneli Lahe ning sõnas, et edastas oma vastulause ka advokaadibüroole. Lahe sõnas, et saate tegijad on tema isikuandmeid vääralt kasutanud, aga büroo ei ole sellega päri.

"No mis seal ikka, mina ütlen, et ükski dieet sulle miskit ette ei tõsta. Pead ise vaeva nägema! Minuga on igal juhul ok!" tõi Lahe välja.

Kroonika kirjutas 26. veebruaril, milline oli Anneli Lahe kogemus selle dieediga. "Uue "mina" aluseks on Doktor Simeonsi dieet," sõnas Anneli. "Alustasin sellega enne jõule, et tekitada endale nii-öelda varuruumi ning 11. päevaks oli kaal langenud kuus kilo."

Anneli raseduse-eelse kehakaaluni ei olnud palju minna. Saatejuht ütles, et veidi raske on olnud stabiliseerumise periood, kui menüüst jäid lõpuks välja ka spetsiaalsed graanulid, mis aitasid kehakaalu langetada, aga motiveerimas oli pere ja kolleeg Neeme Raud, kellega koos ta juhib telesaadet "Siin Tallinn".

Anneli on läbi proovinud erinevaid dieete, kuid Doktor Simeonsi dieet rabab tema sõnul oma lihtsusega. Graanulid aitavad aktiviseerida organismi energiavarusid, mille kestel ei ole soovitav süüa süsivesikuid ja vähendada tuleb toidukoguseid. "Suure osa senisest toidust sain jätta menüüsse: tsukiini, brokoli, lillkapsas ja püreesupp. Samas, neid tuleb süüa palju," räägib Anneli.