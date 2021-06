KLÕPS | Palju õnne! Muusik Vaiko Eplik sõudis abieluranda: võtsin naise

Õhtulehe sõnul märkasid 2018. aastal tähelepanelikumad silmapaarid märtsi lõpus toimunud teatriauhindade galal, et Vaiko Epliku käevangus on uus naine.

Muusiku abikaasaks on Vanemuise näitlejanna Marian Heinat, kes võitis tollal teatriauhindade galal parima naispeaosa auhinna etenduste "Laineid murdes" ning "Beatrice" eest.

Eplik ütles tookord, et vastab küsimusele, kas teda ja Mariani võib paariks nimetada, kaheosaliselt. "Raplas vastatakse sellistel puhkudel "Ennäe küsimast, nagu ma ise ei teaks!". Aga ma arvan, et võib nimetada küll," sõnas Vaiko ja lisab, et rohkem ta seda teemat ei kommenteeri.