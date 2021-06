Kuidas annavad pangad juutuuberitele kodulaenu? Luminor: lähtume vastutustundliku laenamise põhimõttest

341 000 jälgijaga Artur alustas enda pöördumist, öeldes, et kuigi tal on halvad uudised, siis alustab ta pigem heaga. "Hea uudis on see, et mul on viimaks oma kodu. Ma elasin aastaid üürikates, Hollywoodis samamoodi. Siis läksin kaitseväkke, kus on vaid narivoodid, siis kolisin taas üürikasse. Aga nüüd on mul viimaks oma kodu," ütles Artur, lisades, et võttis 30 aasta peale kodulaenu.

"Halb uudis on aga see, et terve minu YouTube'i kanal demonetiseeriti. Terve kanal," rääkis Artur. Demonetiseerima tähendab, et kanaliga pole enam võimalik raha teenida.

Kroonika võttis ühendust Luminoriga ja uuris, kas tõesti antakse juutuuberitele ning teistele sotsiaalmeedia sisuloojatele sealsete sissetulekute põhjal kodulaenu?