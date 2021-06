Muusikalegend saatis Facebooki asutaja Mark Zuckerbergi pikalt: käi p****e

77-aastane Waters avaldas, et Mar Zuckerberg soovis Instagrami reklaamis kasutada Pink Floydi laulu "Another Brick in the Wall, Part 2", kirjutas Fox Business.

Pakkumine oli suurele, suurele summale. "Pakkumine saabus täna hommikul ning see oli suurele, suurele summale. Ja vastus on: käi p****e. Mitte mingil kuradi juhul!" sõnas muusik.

"Ma mainin seda vaid selleks, sest see on nende poolt salalik liikumine kõik üle võtta. Ja ma ei kavatse selles p**** osaleda, Mark Zuckerberg," lisas Waters.

Waters sai pakkumise eelmisel nädalal, kui ta osales Julian Assange'i toetaval üritusel. Kiri oli väidetavalt kirjutatud Facebooki asutaja Zuckerbergi enda poolt.

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo — La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021

Muusik luges ette natuke ka põhjuseid, miks Facebook just seda laulu kasutada tahtis: "Me tunneme, et laulu tuumik sentimentaalsus on veel tänapäevalgi nii valdav ja vajalik ning see räägib, kui ajatu lauluga on tegemist."

Waters jätkas oma sõnadega: "Ja ometigi nad tahavad seda kasutada, et teha Facebook ja Instagram veel võimsamaks kui see praegu on, et selle abil meid kõiki siin ruumis tsenseerida ning takistada Julian Assange'i lool avalikuks tulemast, mille peale avalikkus küsiks: mis toimub? Ei. Enam mitte."

Waters kutsus siis Zuckerbergi "väikesest m******s" ning nimetas teda "kõige võimsamaks idioodiks terves maailmas."