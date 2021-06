Luksuslik elu Marbellas, saatuslik suusareis ja ema skandaalne käitumine: loe põnevamaid hetki "Eesti Escobari" poja Rainer Helina vastilmunud raamatust

Raamatu eessõna lõpetavas lõigus tõdeb Rainer Helin: "Need, kes loodavad siinsest raamatust lugeda ainult minu isa elust või Eesti maffiast, võivad pettuda. Annan endast parima, et viia teid kui lugejaid läbi heast ja halvast, ilusast ja koledast – kõigest sellest, kuhu mind lapse ja noorena visati. Mõni seik on tõepoolest põnev, teine lausa kohutav: lõppude lõpuks lasen ju teil endil selle kõige üle otsustada. Ma ei imesta, kui paljud teist tajuvad minu mälestusi madalate ja pealiskaudsetena, kuid mis teha – seesugused need ongi, just niivõrd omamoodi nagu kõigil teistel. Loodetavasti saate mu kingades kõndida vähemalt miili. Ja isegi kui te kõike päris lõpuni ei mõista, siis ehk vähemalt on järgnev teile piisavalt nauditav ja põnev lugemiselamus."

