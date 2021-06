Häbistatud Harvey Weinstein võidakse pikema vanglakaristuse saamiseks Californiale välja anda

Harvey Weinstein mõisteti süüdi vägistamises ja seksuaalses rünnakus, kuid tema karistus ei pruugi sellega piirduda, kirjutas BBC.

Weinsteini kaitsjad, aga arvavad, et ta peaks jääma New Yorki, et seal vajalikku arstiabi saada. Üks tema advokaatidest ütles USA meediale, et nad kavatsevad otsuse edasi kaevata.

69-aastane Weinstein, kes oli kunagi üks mõjuvõimsamaid isikuid Hollywoodis, on eitanud, et ta on kellegagi vastu nende tahtmist vahekorras olnud.

Eelduste kohaselt transporditakse ta Californiasse juuli keskel, kus teda ootavad ees veel 11 süüdistust, mis väidavad, et ta ründas ajavahemikul 2004-2013 Los Angeleses viite naist seksuaalselt. Praegu pole teada, millal seal linnas istung toimuks, kuna koroonaviiruse tõttu on kõik istungid edasi lükatud.

Otsus tuleb pärast seda, kui Weinsteini kaitsemeeskond on mitu kuud püüdnud üleminekut blokeerida.

Vanglas oldud ajal on Weinsteinil diagnoositud mitmeid terviseprobleeme, talle on tehtud kaks operatsiooni ning tema advokaatide sõnul on ta peaaegu pime. Kui endine mogul ka Los Angeleses süüdi mõistetakse, siis võib tema karistus kahekordistuda.