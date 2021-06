KLÕPS | Rootsi päritolu Ulrika Jonsson võttis end aiatööde tegemiseks alasti

"Minu narkootikum on päike ja kui ma kunagi suren, siis ma loodan, et see oleks päikese käes," ütles naine The Suni ajalehele. Ta teadustab endale, et liigne päike on nahale kahjulik ning päevitamine muudab välimuse palju vanemaks, kuid Jonssonit see ei huvita absoluutselt. Saatejuht ütles, et kuna ta kasvas Rootsis üles ilma päikeseta, siis ta on alati kadestanud inimesi, kellel on särav päevitus.