VAATA JA KUULA | Getter Jaani ja Koit Toome tähistasid "Valged Ööd" kümnendat aastapäeva muusikavideoga

Loo autori ja produtsendi Sven Lõhmuse sõnul unustas loo uusversiooni luues kõik vana, ainult loo alguse vokaali sämpel on pärit aastast 2011, mis on justkui selle loo kaubamärk.

"Tähistades selle suure suvelaulu 10-ndat juubelit, otsustasin loo teha uuesti nullist, ehk laulsime uuesti vokaalid ja tegin täiesti uue produktsiooni. Tulemus tuli ootuspäraselt äge ja samas ka äratundmisrõõm paljudele. Tundub, et "Valged ööd" on peolugu, mis jääb kestma veel pikki aegu."

Getter Jaanile meeldib uue versiooni juures see, et see kõlab ikka nagu see tuttav, vana hea Valged ööd! "Valgete ööde tähistamine ja selle toomine taas inimesteni on ideaalne kingitus loole endale, et Valged ööd heliseks veel pikki aastaid inimeste kõrvus ja paneks alati meenutama neid mõnusaid suveõhtuid oma armsate seltsis!"

Koit Toome sõnul lõpetavad nad siiani bändiga esinedes oma kava selle lauluga, kuna see on viimaseks looks selline hea ja positiivne energialaks. "Oleme " Valgeid öid" Getteriga esitanud koos lugematuid kordi ja nüüd juba 10 aastat hiljem on seda laulu äge taaskord uue versioonina kõigile meelde tuletada."

Getteril on raske uskuda, et Valged Ööd tähistab juba oma kümnendat sünnipäeva!

"Mulle tihipeale meeldib kuulata laule, mille ilmumisest on mõni aeg möödas ning mõtetes rännata tagasi just sellele ajale ja meenutada, mis siis kõik oli! Ma olin too aeg oma laulja karjääris suhteliselt alguses, samas olin selleks hetkeks nii mõndagi juba ka korda saatnud!

Ma mäletan, et üldse idee teha Koit Toomega lugu, kõlas mulle nii ebareaalselt ja te ei kujuta lihtsalt ette, kui suur ärevus minu sees oli, kui me hakkasime lugu salvestama. Pidin end ikka mõned korrad näpistama, et olla kindel, et see kõik, mida ma praegu teen, kus olen ja kellega duetti laulan on päris! Eriti tore on meenutada seda kõike koos fännidega, lugeda nende emotsioone, vaadata fotosid ja videoid sellest, kui lugu 10 aastat tagasi ilmus!"