KLÕPS | Juba nii suur! Katrin Siska näitas üle pika aja oma poega

Kuigi Katrin on Instagramis vägagi tegus, siis Alexandrit tema kontol nii tihti ei näe. Kuid seekord jagas ninjatüdruk ka seda, milline nende elu nüüd uue koerakutsikaga välja hakkab nägema.

"Issi sõitis üle 1100 kilomeetri, et tuua see hinnaline kingitus koju ja emmest sai üleöö täiskohaga koertetreenijast lapsehoidja. Vanemad teevad oma laste jaoks ikka imelikke asju," naerab Siska, kelle sõnul oli koerakutsikas just poja unistus.