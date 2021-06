Muinasjutt saigi läbi! Kuninganna lemmiklapselaps lahutas abielu: tegemist on väga kurva päevaga

Peamiselt tekitas paari jaoks probleeme lahutuse rahaline pool ning nende vara jagati lausa kõrgemas kohtus. Nüüd teatasid Peter ja Autumn ametlikus teates, et nüüd on lahutus lõplikult jõustunud ning probleemid lahendatud.

"Kuigi tegemist on väga kurva päevaga Peteri ja Autumni jaoks, siis jätkuvalt on nende jaoks esmatähtis imeliste tütarde Savannah ja Isla heaolu ja kasvatamine," ütles lahutatud paar ametliku teate vahendusel. "Nii Peter kui ka Autumn on rahul, et nad said asjad lahendatud sõbralikult ning arvestades kõigepealt laste vajadustega."