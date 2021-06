Meghan teeb comebacki! Hertsoginna sõidab Harryga koos Londonisse

Harry ja Meghani külastuse tähtsaim üritus on varalahkunud printsess Diana auks tehtud mälestusmärgi avamine Londonis, mis peaks aset leidma 1. juulil. See on olnud Harry kalendris ja plaanides juba mitu kuud, kuid pärast veebruaris avalikustatud rasedust arvati, et Meghan jääb Los Angelesse.

Nüüd raporteerib väljaanne Radar Online, et pärast Oprahile antud usutlust ja mitmeid teisi paljastavaid intervjuusid, mida Harry on üksi andnud, on prints oma sugulaste seas ebapopulaarne ning Meghan tahab teda toetada.

"Meghan teab, kui raske oli tal käia oma vanaisa matustel üksinda ja ta ei soovi, et midagi sellist jälle juhtuks," ütles allikas viidates aprillis aset leidnud prints Philipi matustele. Seal nägi Harry silmast silma esimest korda 16 kuu jooksul oma sugulasi, nende seas ka isa Charlesi ja venda Williamit. Kui pärast matuseid arvati, et peresuhted on soojenemas, siis tegelikkuses olid asjad hoopis halvemaks muutumas.

Viimastes intervjuudes on Harry avalikult rääkinud sellest, kuidas kuninglikus perekonnas antakse generatsioonidega edasi valu ja kannatust. Tema arvates tuleneb see sellest, et kedagi pole kasvatatud tõelise armastusega.