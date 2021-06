TÄNA ÕHTUL | Kes kroonitakse tänavu Eesti seksikaimaks meheks ja naiseks?

See saab olema popurrii moest, muusikast, suhtumisest ja 90ndate glamrock’ist, mis vastandub väärika nüüdisajaga. Õhtu on täis üllatusi, glamuuri, rokki – kes astub üles Freddy Mercurina? Milliseid uusi singleid esitavad NOEP, Elina Nechajeva, Wateva ja 2020. aasta seksikaim mees Stefan? Kes võtab Brigitte Susanne Hundilt üle aasta seksikaima naise tiitli? Milline telesaade on vaataja meelt parimal viisil lahutanud? Galaüritus tähistatab ka Kroonika 25ndat juubelit.