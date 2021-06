KUULA | Tanel Padar andis välja uue laulu: võtke või jätke, mulle meeldib

"Olen võtnud rohkem rokilikuma soundi suuna. Kaevasin isegi oma legendaarsed Gibsonid selleks puhuks välja. Näis kui headeks sõpradeks me saame. Eks nad on pikalt vaikelu elanud oma kohvrites ning neid tuleb natuke meelitada. Võtke või jätke, aga mulle meeldib," sõnas Padar Instagramis.

"Ma usun, et kõik artistid on igatsenud viimasel aastal lavale tagasi ning loomulikult kohtumisi oma fännidega. Ma oskan mõlemat kindlasti rohkem hinnata. Vahel on vaja mõrudat aega elus, et osata taas väärtustada oma lähedasi, tööd ja loomulikult oma fänne. Teen kõik selleks, et kaotatud aeg tasa teha."