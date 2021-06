Christian Erikseni kokku kukkumise tuules: kitarrikuningas Slash meenutas, kuidas ta süda laval olles mitmel korral seiskus

Taani jalgpalliliit avaldas täna, et nende staarile Christan Eriksenile paigaldatakse südamestimulaator, et edaspidi vältida olukorda, mis juhtus eelmisel nädalal mängus Soomega, kui ta esimese poolaja 42. minutil infarkti sai.

Ametlikku teadet ei ole veel tulnud, aga paljud väljaanded spekuleerivad, et tema profijalgpallurikarjäär on sellega läbi. Samas, südamestimulaatoriga mängib hollandlane Daley Blind, seega on võimalus, et näeme Erikseni tulevikus platsil.

Rokkmuusikut ning profijalgpallurit on võimatu omavahel võrrelda, aga Slash sai vaatamata südamestimulaatorile muusikaga jätkata. Kuid tema esimene kogemus laval pärast selle paigaldamist oli murelik.