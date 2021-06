Airbnb kulutab hiigelsummasid, et üürikorterites toime pandud mõrvu ja vägistamisi varjata

Metro kajastab, et Airbnb`l on umbes sajaliikmeline meeskond nn agente, keda tuntakse ka nime all "must kast". Nende eesmärk on teave kuritegude kohta avalikkuse eest peita. Paljude nende töötajate taust on seotud politsei või sõjaväega. Nad paiknevad üle maailma, näiteks Dublinis, Montrealis ja Singapuris.

Neil on väga lai rahastus, mida nad saavad kasutada, et ohvreid ära osta. Muu hulgas tegeletakse isegi sellega, et kuriteo jäljed koristada. Aastas kulub firmal sääraseks tegevuseks umbes 50 miljonit dollarit.

Näiteks ühel juhul sai vägistamise ohver miljoneid dollareid. Selle taust on nüüd aga väljaandele teada. Austraaliast pärit 29-aastane naine rentis 2016. aastal New Yorgis korteri. Segastel asjaoludel oli aga üks varuvõti varasemalt sattunud ühe kurjategija kätte.

Too mees sisenes korterisse, kui neiu oli parajasti väljas. Viimane naasis ühel õhtul peolt ja leidski ründaja teda ootamas. Mehel oli ühes nuga ning kokkuvõttes vägistas ta noore naise.

Airbnb väidab aga, et seksuaalrünnakute puhul nad maksavad küll ohvritele, ent neil polevat vaikimise kohustust. Reaalsus aga on üldjuhul see, et ohvrid seejärel ei räägi juhtunust avalikult.

Üks teine näide on ameeriklanna Carla Stefaniaki kohta, kes mõrvati 2018. aastal Costa Ricas hoone turvamehe poolt. Naine oli varasemalt sõpradele rääkinud, et turvatöötaja tundub kahtlane. Hiljem maksis Airbnb hukkunu perele samuti miljoneid dollareid, kuna ettevõte polnud mõrtsuka tausta kontrollinud.