VIDEO | Brigitte Susanne Hunt gala eel: kui mul läheb midagi sassi, siis Koit toob kastanid tulest välja

Brigitte Susanne rääkis, et kuigi tavaliselt on ta suuremate ürituste eel närvis, siis sedapuhku mitte. "Olen väga rahulik," lausus ta.

Koit muheles vastu, et meenutab seda, kui Maarja-Liis Ilus käis Ivo Linnaga Eurovisionil. "Hoopis mul on kindel olla, ma võin täna naeratada ja niisama särada."

Ta lisas, et täna õhtul on oodata mõningaid üllatusi. Video teises pooles on juttu ka seksikusest - on ju mõlemad valitud Kroonika lugejate poolt aasta kõige seksikamateks. Tea, kuidas ikkagi on Brigitte Susannel tunne seoses sellega, et täna tuleb tiitel nö üle anda?