VIDEO | Joviaalne Martin Helme Kaja Kallasest: ta on hale! Eestil ei tohiks olla haledat peaministrit

Martin ja tema kaasa Eeva nautisid pidu täiel hool. Neid võis näha paljude inimestega klaase kokku kõlistamas. Et ikka jooki jätkuks, haaras Martin vahepeal ühe pudeli ühes, kõndides sellega peoplatsil ringi.

Intervjuus sõnas poliitik, et koroonapuhang oli väga raske aeg. "Et taluda seda, et ei saanud inimesi näha, kokku saada sõprade ja lähedastega."

Mis puutub päevapoliitikasse, siis ajakirjanik viitas, et pole ikka kohane, et Mart Helme pani Kaja Kallasele diagnoosi, nimetades teda bipolaarseks.

Martin Helme nõustus, et diagnoose ei peaks panema, aga nimetas Reformierakonna ja SDE mõttekäike halaks. Ta viitas, et pole siiras, kui need parteid räägivad, et umbusaldamise ajal käitus EKRE koledalt. "Mõtlen selle peale, missuguseid inetusi ütlesid Reformierakonna liikmed eelmise valitsuse umbusalduse ajal. Ja sotsid kasutasid paugukaid riigikogu saalis. Ei ole siiras."

Ta rääkis ka, kuidas Kallas pole nii tugev, et saaks enda valitsuse poliitilisi otsuseid kaitsta, vaid taandub sellele, et ütleb, et tema vastu oldi liiga inetud. Helme leidis, et nii käituv peaminister on hale. "Eestil ei tohiks olla haledat peaministrit."

Kõigest pikemalt juba intervjuus.