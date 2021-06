Meelelahutusauhindade saatejuht Koit Toome: täna jääb küll auto siia

"Nüüd on küll see hetk, kus tuleb šampusepudelil väike psst teha," sõnas Koit Toome eile pärast galat Instagramis. "Läbi. Tundub, et täna (eile) jääb auto siia. Selline pingelanus on. Kurat küll. Nagu Kaia (Triisa. Koidu elukaaslane) oleks kuskil otse-eetris laulma pandud."