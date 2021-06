Kylie Jenner paljastas kurva põhjuse, miks ta oma huuli üldse suurendada otsustas

Tõsieluseriaali "Keeping Up with the Kardashians" viimases osas paljastas Kylie, et tegi otsuse oma suud muuta pärast ühte suudlust. "Minu armastus meikimise vastu algas sellest, et ma olin oma huulte suhtes ebakindel. Ma isegi ei mõelnud sellele enne, kui mul oli üks esimesi suudluseid," tunnistas ta.