Avatud talude päevadel annab Ott Lepland Murimäe veinikeldris akustilise kontserdi

“Iga kord Murimäele jõudes on tunne, et aeg peatub. Vaated ja tunne on nii võimsad, et päriselt ei saagi aru kuhu oled sattunud. On see unes või ilmsi? Kuidagi ei kahtlusta, et selline koht võiks olla Eestis. Pigem näeb selliseid vaateid Itaalias, Prantsusmaal või mujal Euroopas kus on viinamarjaistandused ja veinikeldrid.”

Murimäe veinikeldris aga ootavad Teid ees lahke pererahvas ja imemaitsvaid veinid. Sel suvel on esmakordselt avatud ka suvekohvik, kus pakutakse kohalikust toorainest imemaitsvad roogasid. Ettetellimisel saab kokku leppida veinidegustatsioone ja jalutuskäiku viinamarjaterassidel. Kui on aega ja võimalust, siis kindel soovitus on jääda ööbima. Valikus on luksuslik saunaga külaliskorter või glamping-telgid. Glamping-telkides Naha järve kaldal magades on uni erakordselt magus ja väljapuhkamine garanteeritud. Kui õnnestub veel saada kohti suvel toimuvatele õhtusöökidele, siis need elamused on väärt linnast lahkumist ja aja maha võtmist. Sel aastal on esindatud näiteks prantsuse, mehhiko ja saksa köögid ning maitseelamused on erakordsed.

Avatud talude päevadel 24. juulil kutsume Teid Murimäe veinikeldrisse Ott Leplandi akustilisele kontserdile. Veiniõhtu algab kell 19.00, kuid külalisi ootame juba kell 18.00, sest varem tulles saate uudistada veinikeldris ning külastada viinamäge. Pileti hind 39 € sisaldab kontserdipiletit, pokaali Murimäe veini või alkoholivaba jooki. Avatud on suvekohvik Murimäe veinide ja suupistetega, kus saate iga hetk veini ja suussulavaid suupisteid tellida. Oleme selleks päevaks valmistanud Teile erilise veinikaardi, kust saate tellida veini vastavalt enda maitsele. Kuigi ilus ilm on tellitud, siis vihma korral on istekohad väliterrassi all. Kontsert toimub vabas õhus. Palume oma söögi ja joogiga kontserdialale mitte tulla. Lapsed kuni 10.aastane (k.a) tasuta! Lastele ilma piletita istekohti garanteeritud pole.

Piletid saadaval Piletitaskus.