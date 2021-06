Scarlett Johansson: minu tegelaskuju oli üleseksualiseeritud

Näitlejanna lisas, et tema eneseväärikus tol ajal oli väga suuresti seotud tema välimusega, aga see kõik on muutunud pärast seda, kui ta sai emaks.

36-aastane näitleja tõi ka välja, kuidas tänud #MeToo liikumisele on olukord noorte naisnäitlejate jaoks muutumas. "Nüüd saavad noored inimesed, noored tüdrukud, palju parema positiivse sõnumi. On olnud imeline olla kogu selle muutuse juures ning tulla teiselt poolt tugevamana välja. Areneda. Arvan, et see on päris lahe," ütles ta.