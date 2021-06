Nancy Himma reklaamvideo tegemise pausil. Karli Saul

"Iseendaga peab rahus elama," leiab aastaid varjus püsinud lauljatar Nancy. See on 1990. aastate kuuma lavatähe sõnul peamine, mis on teda raskustest läbi aidanud. Viimane tugevam löök tabas Nancyt jaanuaris, kui äkksurm viis tema ja ta tütre armastatud lemmiku, täies elujõus hobuse Zazi.