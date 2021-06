Miks toetavad šoti jalgpallikoondise fännid oma meeskonda hispaania diskomuusikaga?

Tuhanded šotlastest jalgpallifännid on praegu Londonis, et täna vastu astuda igipõlistele vihavaenlastele inglastele. Kuid traditsioonilise torupillimuusika asemel esitavad fännid hoopis muusikat 1970. aastatest.

Kõik algas sellega, kui šoti jalgpallikoondise mängijad tantsisid populaarseks saanud videos hispaania duo Baccara laulu "Yes Sir, I Can Boogie" saatel, olles just teeninud pääsme tänavusele EMile.

Tegu on mängijate poolt huvitava laulu valikuga, sest tegu ei ole ju teab, mis tuntud looga. Laul veetis seitsmekümnendatel vaid ühe nädala UK muusikaedetabelis esikohal.

Laul sai eelmisel aastal uue hingamise, kui seda mängiti austusavaldusena kaitsemängijale Andrew Considine'le taskuhäälingus "Keeping the Ball on the Ground".

Aberdeeni jalgpalliklubi kangelane Considine teenis 33-aastaselt esmakordselt kutse šoti koondisesse. Taskuhäälingus valiti just see lugu, kuna jalgpallur tegi enda poissmeesteõhtul kaasa laulu paroodiavideos.

Mängija oli drag-kostüümis äratundmatu, kui ta koos isa ja sõpradega videos kaasa tegi. Video mängiti ette tema 2015. aasta pulmas.

Considine otsustavas mängus Serbiaga kaasa ei teinud, kuid koondis sai tänu võidule penaltiseerias esimest korda enam kui 20 aasta jooksul jalgpalli suurturniirile.

Aga pärast mängu sai teda näha koos võistkonnakaaslaste Kieran Tierney, Scott McTominay, Leigh Griffiths ja Callum McGregoriga diskomuusika saatel tantsimas.

Laul resoneerus kiiresti fännidega ning nad võtsid endale südamele "Yes Sir, I can Boogie" ka EMile kaasa tuua. Ja just nii ka tehti.