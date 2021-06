FOTOD | Vilsandi tuletorni avamisele tuli mitmeid tuntud nägusid

„Vilsandi tuletorn on tänasega 13. avatud tuletorn Eestis. Lisaks Vilsandile saavad huvilised külastada ka Naissaare, Suurupi alumise ja ülemise, Pakri, Osmussaare, Saxby, Kihnu, Ruhnu, Sõrve, Ristna, Tahkuna ja Kõpu tuletorne. Meie soov on avada võimalikult palju tuletorne, et selle kaudu tutvustada Eesti merekultuuri kõigile huvilistele, eriti nüüd suvel, kus inimesed avastavad kauneid ja kaugemaid Eestimaa paiku“, sõnas Transpordiameti peadirektori Kaido Padar.

Vilsandi tuletorn on ehitatud 1809. aastal ning tegemist on vanuselt kolmanda tuletorniga Eestis peale Kõput ja Suurupi ülemist tuletorni. Tuletornis on alates 2016. aastast kasutusel Eestis välja töötatud LED latern, mis on rätseplahendusena projekteeritud lähtudes Vilsandi tuletorni navigatsioonitule töö vajadustest. Tuletornis näitab tuulesuunda ka haruldane tuulelipp, mis sai originaali järgi valmistatud ning mis mängib olulist rolli ka torni ventileerimisel.