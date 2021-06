Märgatavalt salenenud Ada Nelke paljastas, kuidas ta 10 kilo alla võttis

“Kogu mu kaalulangus ei ole olnud tervislik. Nii et ma ütleks lihtsalt, et sööge tervislikke toite, tehke trenni, sest ma ei ole seda teinud. Minu jaoks lihtsalt oli ”heartbreak is the best medicine”,” tunnistab naine, et suhte purunemine viis temalt ka kümme kilogrammi.