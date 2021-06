Ott Lepland üheöösuhetest: eks elus on igasuguseid toredaid asju ette tulnud

Kui me Paulaga lahku läksime, siis leppisime kokku, et me oma suhtest ajakirjanduses ei räägi. Temal on oma elu, minul oma. Liisaga me ei olnud suhtes. Saame temaga siiamaani hästi läbi. Oleme sõbrad, kes mõned korrad lihtsalt käisid väljas.