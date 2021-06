Rohkem kui 500 aasta pikkuse ajalooga kooikerhondje ehk hollandi väike veelinnukoer on Eestis üsna haruldane tõug. Kersnad võtsid kaks vanade madalmaade meistrite maalidelt tuttavat koera endale kuus aastat tagasi sisetunde ajel.

"Ma vaatasin ja hetkega lõi nagu välk taeva valgeks – jah, just see! Alles seejärel hakkasime uurima, et oot-oot, kas selle tõu loomuomadused meiega ka klapivad," lausub Vahur (59).