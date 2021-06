FOTOD JA VIDEO | Tõsielutäht Helen Kõpp abiellus kallimaga Toomkirikus

Helen Kõpp, kes on aktiivne ka OnlyFansis, leidis enda ellu vahepeal jumala ning uue armastuse Edgar Vennikase, kellest viimasega ta täna Toomkirikus abiellub.

"Minupoolne perekond aga on tekitanud tunde, et ma ei tahagi nendega sama perekonnanime kanda. Nad on õnnelikud, et ma nime vahetan," rääkis blogjia ja tõsielustaari Helen Kõpu kihlatu Edgar Vennikas mais Õhtulehele, et võtab abielludes naise perekonnanime.

Edgar lisas, et tema vanemad justkui häbenevad, et ta on nende poeg, ning seetõttu on ta otsustanud perekonnanime Vennikas muuta Kõpuks.

"Mõtlesingi, et teen neile siis kingituse ja nad ei pea enam seepärast muretsema," ütles Edgar.

Mullu novembris paarike kihlus. Helen Kõpp kirjeldas, et kirikus viidi läbi kihlumistalitus, kus õnnistati nende koosolemist.

"Mis jumal on kokku loonud, seda ei tohi inimene lahutada. Kaua oleme üksteist teadnud, aga millegipärast õiget sammu ei astunud. Aga noh, parem hilja kui mitte kunagi, eks," märkis ta.

"Need sõnad ja liit on minu jaoks nii tugevad, et ma pean teist inimest 100% tundma ning usaldama, et teda oma ellu lasta tahaks. Aga kui nii on, pole enam küsimusi ega kahtlusi."

Teatavasti oli Helen Kõpp aastaid tagasi suhtes Kalvi-Kalle Kruusemäega, kellega tal on koos ka tütar Carmen.