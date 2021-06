KUULA | Cartoon, nublu ja Gameboy Tetris avaldasid muusikavideo loole "Biology"

Värskelt avaldatud „Biology“ on Cartooni, nublu ja Gameboy Tetrise esimene ühine singel. “Oleme nublu ja Gameboy Tetrisega tegelikult aastaid juba nii üht- kui teistpidi koostööd teinud ning mõte ühisest loost, et ka laiemale maailmale nende talenti tutvustada, on tegelikult meil juba ammu peas mõlkunud. Cartooni 2020. aasta suurim kuulajaskond oli üllataval kombel just Venemaal ning sealt tuli ka idee loosse natukene vene hõngu sisse panna,” räägib Cartooni liige Ago Teppand. Tegemist on nublu esimese ingliskeelse singliga. Gameboy Tetrist kuuleb laulmas nii inglise kui vene keeles. “Esimene ingliskeelne lugu on suur samm artistide jaoks, kes on oma karjääri senini valdavalt eesti keeles ajanud. Oleme Gameboy Tetrisele ja nublule ääretult tänulikud, et nad selle süütuse koos meiega kaotasid!”