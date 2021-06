Kristi Loigo võrdleb enda olukorda Hitleri-Saksamaaga: minult on ära võetud see, mida olen kümme aastat üles ehitanud

Kanal 2 teatas eelmisel aastal, et lõpetab sinuga koostöö, kuna kanali juhtidel tekkis kahtlus, et televaa­ta­jate "Kodutundele" tehtud annetu­sed ei ole täies mahus abivajajateni jõudnud. Kanal tegi avalduse ka politseisse. On sulle esitatud kaht­lustus või süüdistus, et oled anne­tusteks saadud raha enda tarbeks kasutanud või omastanud?

Kõigepealt on kahtlustus, siis hakatakse uurima ja seejärel kas tuleb süüdistus või mitte. Kui esitatakse ametlik süüdistus, algab alles kohtuprotsess. Süüdistus ei tähenda ka veel kohe süüdimõistmist. Minule ei ole siiani esitatud ei kahtlustust ega ka mitte süüdistust, samas olen ma juba terve aasta avalikult süüdi mõistetud. Süüdistatud on mind ainult ajakirjanduse poolt.

Sees sul mingit võbelust ei ole, et oled midagi valesti teinud ja uurimise käigus sinu vastu midagi leitakse?

Igaühel võbeleks sees, kui ta peaks ­uurijatega tegelema. Minuga ei ole nad veel tegelenud, aga olen ise nende poole pöördunud ja küsinud, et mis seis on ja mis saama hakkab. Aga prokurör ütles mulle, et miks te muretsete, elage oma tavapärast elu edasi, keegi ei ole teile ju süüdistust esitanud. Kui oled õige, ei ole põhjust muretseda. Aga samal ajal mul kõik seisab. Elutöö on "Kodutunde" näol läinud, teletöö on pausil – midagi muud ma siin ilmas eriti teha ei oska.

Loigo abikaasa tõdes, et ta on näinud neid pisaraid kõrvalt ja pidanud lohutama, samamoodi läbi elama kõiki neid uudiseid, mis Kristist on ilmunud. "See, mida Kristi kõrval olles näen, kuidas need uudised talle mõjuvad, on päris valus olnud. Väga raske on olnud," lausub Jan Loigo.