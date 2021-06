Kristiina Heinmets-Aigro eksabikaasast: ma austan teda kui laste isa ja soovin talle parimat

Pikemalt ei soovi Kristiina teemal peatuda, kuid kinnitab, et tema abielu ja suhe Aivariga on nüüdseks täiesti möödanik: "Oleme koos lapsevanemad edasi, aga kahjuks ei suutnud leida siiski ühist keelt, et jätkata paarina." Kristiina sõnul nad tõesti proovisid asju lappida, kuid 2019. aastal lahutuseni viinud suhte ülessoojendamine ei õnnestunud. "Meil oli ilus aasta, aga oleme inimestena vahepealse eemalolekuga liiga palju muutunud! Ma austan teda kui laste isa ja soovin talle parimat."