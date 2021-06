Suri näitleja Nicolas Cage'i väga lähedane inimene

"Kogu selle keerulise emotsionaalse kaose kõrval suutis ta sellegipoolest õpetada mulle miskit väga olulist. Ta ütles mulle kui keskmisele pojale, et ma olen südamlik. Ma tundsin esialgu piinlikkust selle iseloomustuse pärast. Ma millegipärast arvasin, et tegu on asjaga, mille üle võiksid teised naerda. Mu emalõvi vaatas mind sügavalt, öeldes, et südamlikkus on hea omadus ning ära lase teistel seepärast selle üle naerda."