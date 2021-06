Miks sai Anu Saagimi poeg osa ärimees Teet Saarepera miljonipärandusest? Saagim: see ei ole teie asi!

Kui saatejuht viitab sellele, et Saagimit ja Saarepera nähti 90ndatel väga palju koos, esitades justkui küsimuse-vormis väite, et tema poja isa on Teet Saarepera. "Ma ei tulnud selleks intervjuuks siia, et hakata lahkama oma poja teemasid," ütleb Saagim kogu eelneva tõdemuse peale.

"Sa ei pea seda kõike lahti seletama. Ma lihtsalt ütlen ühe lause – see ei ole teie asi. Kõik," vastab Saagim konkreetselt. Seepeale uurib saatejuht, et kuidas on Anule mõjunud see, kui meedia on tema pojast ja Saareperast rääkinud.

"Mind ei mõjuta see mitte kuidagi, sest ma ei haaku selle teemaga. Te ei saa mitte ühelgi moel mulle oma küüsi taha. Kas see on avalik huvi või on tegu uudishimuga? Ja minu kaalukauss kaldub sinna uudishimu poole peale. Inimene, kes ei ole terve oma elu soovinud olla avalik – me räägime Teet Saareperast – ja pärast tema surma hakatakse teda lahkama. See on väga-väga halb. Minu poeg ei ole ka soovinud mitte kunagi olla avaliku elu tegelane ja on seda korduvalt välja öelnud. See on väga halb, kui hakatakse lahkama nende inimeste ümber teemasid, kes ei ole mitte kunagi soovinud olla avaliku elu tegelased. Seda tuleks kuidagi austada," tõdeb Saagim.