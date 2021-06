Suurkontsertide korraldaja Lauri Laubre heast läbisaamisest Robert Plantiga: ta pakkus, et ma võiksin olla tema idabloki agent

"Millalgi hiljem, pärast ühte meie korraldatud kontserti Haapsalus, hiilis ta kuskil Euroopa lennujaamas meie ühele produktsiooniassistendile tagant ligi ja tegi ribidesse kõdi… Uskumatu, et ta mäletab kõiki meie inimesi, isegi nimesid. Temaga kohtumine on alati olnud ülimalt vahetu. Kunagi ta isegi pakkus, et ma võiksin tema Ida bloki agent olla. Ühte meie ühist sõpra, Taani promootorit kutsus ta „bloody danish pastry” (kuradi taani küpsis), mis tulenes neist Taani maailmakuulsatest plekkpurgi-küpsistest, mida talle alati backstage’i serveeriti, sest ta armastas neid," tõdeb Laubre.