Kultuurisõbrad, rõõmustage! Birgitta festival toob tänu leevenenud piirangutele müüki lisapiletid

Sarnaselt paljudele kultuurisündmustele mullu koroonakriisi tõttu ära jäänud Birgitta festival toimub Pirita kloostri varemetesse kerkivas ooperimajas tänavu 6.-14. augustini. Juunikuu seisuga on tühistatud 50% saalide täituvuse nõue ja viiele etendusele pääsevad kõik pealtvaatajad, kes esitavad koos piletiga COVID tervisetõendi või teevad antigeeni kiirtesti. Kuna nõuded võivad suve jooksul leeveneda veelgi, siis lõplikust etenduste kodukorrast antakse piletiomanikele teada vahetult enne festivali algust.

Tallinna Filharmoonia direktor Margit Tohver-Aints: „Tänavuse festivali korraldamine on olnud suur väljakutse, sest olud on sageli muutunud ja õnneks järjest positiivsemaks. Kuid fakt, et festival lõpuks ikkagi toimub ja me saame etendustele nüüd juba lubada täissaalid, on meie publikule, esinejatele ja kultuurile oluline võit. Sest Tallinna esindusfestivalist on aastate jooksul saanud väga oodatud ja armastatud suvine kultuurisündmus, mitte üksnes Eestis, vaid kogu Läänemere regioonis.”

Paraku on taanduv koroonaepideemia siiski mõjutanud festivali esinejaid. Eelmisel nädalal sai lõplikult selgeks, et 7. augusti õhtul jäävad ära Ivan Vassiljevi balletid “Algus” ja “Amadeus”, sest Venemaa üks nimekaim balletiartist ja tema balletitrupp ei saa Eestisse tulla. Etendusele pileti ostnutele on juba pakutud vahetusvõimalusi.

Tänavuse Birgitta festivali avab Giacomo Puccini maailmakuulus ühevaatuseline ooper “Õde Angelica”. Et see ooperiklassika 6. ja 8. augustil Pirita kloostri varemetes ehedalt ellu äratada on lavastamine usaldatud festivali uuele kunstilisele juhile Dmitri Bertmanile – Kuldse Maski kolmekordsele laureaadile, kes on maailma ooperiteatrite juures toonud lavale üle saja ooperi. 2014. aastal lavastas Bertman Birgitta festivalil Eri Klasi 75. juubeli ooperigala ja ta on festivalil korduvalt osalenud koos Helikoni ooperiteatriga Moskvast.