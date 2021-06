KLÕPS | Palju õnne! Reket ehk Tom-Olaf Urb sai kraadi võrra targemaks

Reket alias Tom Olaf Urb Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Räppar Reket ehk kodanikunimega Tom-Olaf Urb on juba mõnda aega omandanud magistrikraadi Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Nüüd aga paistab, et räppari ponnistused on vilja kandnud ning Urb on omandanud ka magistrikraadi.