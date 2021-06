Juba mitmes trofee: parimaks raadiohääleks valitud Pille Minevi kroonitud muna purunes ka sel aastal

"Kõik olid hetkeks olukorrast kohkunud, aga mina võtsin seda juba muigega, sest pea kõik ajakirja Nädal ja Kroonika antud auhinnad on moel või teisel katki läinud," meenutab Pille. "Asi pole selles, et mina neid ainult purustaks, mõni on ikka tervelt koju ka jõudnud, aga siis on pereliikmed teinud tahtmatult liigutusi, mille tulemusena on need auhinnad katki kukkunud."