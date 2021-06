FOTO | Pidu võib alata! Eesti suurima jaanipeo lava on püsti ning esinejate järjekord avalik

14. korda toimuv Pühajärve Jaanituli on muutunud legendaarseks festivaliks, kus tähistada kooli lõppu ja panna algus vingele suvele. Paljude artistide jaoks on see üks suve parima meeleoluga pidu, mis inspireerib looma uusi hitte ja annab võimalusi üllatusteks. Sel aastal avab jaanitule räppar Reket, kellele järgneb iga-aastane kindel tulija Terminaator. Esimese päeva lõpetab räpipunt 5Miinust.