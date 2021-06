Katrin Karisma Georg Otsa autoga kihutamise lembusest: sõitsin temaga Tartust Tallinnasse tund ja kakskümmend minutit

"Ma ei oska öelda, mis ta salapära oli. Kui ta lavale tuli, siis kõik jälgisid ainult teda. Mul õnnestus koos temaga mängida kõik La Mancha etendused. Ma nägin seda, mismoodi Venemaa võttis vastu Georg Otsa, see oli väga huvitav ja kadestamisväärne," meenutab Karisma, lisades, et Moskvas oli Ots tõeline superstaar.

Peamine, mida Ots talle õpetas, oli see, et ta laulaks hingestatult ning ei mõtleks üle. Muu hulgas meeldis Karismale ka Georgi mõte, et tuleb ikka oma kolleege austada ja neid esile tõsta. "Mulle meeldis, et ta armastas õudselt kihutada. Ma sõitsin temaga Tartust Tallinnasse tund ja kakskümmend minutit," märgib Karisma lõpetuseks.