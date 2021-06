Elina Born uuest ametist: kõik, kes tahavad, saavad varsti imelise näonaha

"Mõtlesin alguses juuksuriks õppida, aga kosmeetiku eriala õppekavaga lähemalt tutvudes sai otsustavaks see, et lisaks näohooldusele omandatakse veel mitmeid erinevaid ja minu jaoks huvitavaid oskusi ja teadmisi," räägib Elina Born, kes läks 2019. aastal kooli.

"Ma pole kunagi ennast selle mõttega survestanud," sõnab Elina kui küsin, kas on edasiõppimisele ka varem mõelnud. "Ootasin lihtsalt õiget aega ja selle suve lõpus tundsingi, et on vist õige aeg ja tunne."