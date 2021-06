KUULA | Robert Linna avaldas esimese eestikeelse soolosingli "Õnn"

Robert avab loo tagamaid: "Mul on sahtel ideedest pungil ja see on tegelikult üks vana demo, mis kuhugi ei sobinud ega väljundit ei leidnud. Praegu tundub täpselt see aeg teha asju, mis ennast õnnelikuks teevad. Sellest ka loo idee. Õnn on meis kõigis olemas, me peame õppima ennast tundma ja olema õnnelikud oma elu üle, eriti just rasketel aegadel. Need väikesed tantsusammud algavad ikka iseenesest." Veel lisab ta, et kõik loos kuuldavad instrumendid on tema enda sisse mängitud, kuna pillimäng teeb ta õnnelikuks.