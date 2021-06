KUUM KLÕPS | Birgit Sarrapi seksikas bikiinipilt kerib temperatuuri veelgi soojemaks: elagu suvi!

Möödunud nädal on pakkunud palju uut ja põnevat. Seejuures on silma jäänud Birgit Sarrapi tubli poeg.

"See on väike, kristlike vaadete ja väärtushinnangutega kool, kus tegeletakse õpilastega individuaalsemalt. Lisaks meeldib mulle, et kõik aktused ja üritused toimuvad Kaarli kirikus," põhjendas lauljatar koolivalikut.