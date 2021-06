Koomik Ari Matti Mustonen suhetest naistega: ma ei ole kunagi kedagi maha jätnud, kõik jätavad mind maha

Ari Mattil pikki suhteid seljataga pole ning pigem hakkab tal kähku igav ning mees hakkab ise asju vürtsitama: "See on hästi nõme kui sa oled kellegagi koos ja kõik on paberil super, aga kui sa hommiku ärkad ja teed silmad lahti ja mõtled, et sa võiks mitte siin olla. Ma ei ole kunagi kedagi maha jätnud, kõik jätavad mind maha. Ma hakkan tavaliselt väikseid asju ette heitma," ütleb Mustonen.

"Meil on kolm tundi keskmine episood, ainult kahekesi ja null ettevalmistust. Me räägime, loeme kuulajate kirju, neid tuleb päris palju, see on super alati. Põhiasi on aususel, me lihtsalt räägime nagu asjad on," ütles Mustonen.