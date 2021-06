Retromuusika festival We Love The 90s külastaja koroonatesti tegema ei pea

Ürituse peakorraldaja on võtnud vastu otsuse, et viib festivali läbi lähtuvalt Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud inimeste piirmäära arvule ehk arvule, millega testimine ei ole vajalik.

"Lubatud on korraldada väliüritus maksimaalselt 5000 inimesele - just nii palju festivalipasse on meil müügil Piletilevi müügipunktides," avaldab Sten-Erik Jantson olulise muudatuse.

Juba kuuendat korda toimuva festivali We Love The 90's toob Tallinna lauluväljakule retromuusika melu kolmeks päevaks. Ürituse peaesineja on SCOOTER, kes esineb Tallinnas oma maailmaturnee raames. Neljapäeval, 29. juulil alustatakse millenniumi muusika ehk We Love The Millenium festivaliga. Reedel, 30. juulil toimub eestlaste suure lemmiku ehk saksa tehno- ja tantsumuusika lipulaeva Scooter, kelle jaoks on tegemist esimese kontserdiga pärast koroonakriisi.