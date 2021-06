Helen Adamson avaldas tegeliku põhjuse, miks ta end üritustel ebamugavalt tundnud on

"See oli suur põhjus miks ma varasemalt tunnetasin teisi kui enda konkurente. Kui keegi laulis ja esines, sai auhinna, ei suutnud ma rõõmustada tema pärast, vaid tundsin kadedust, et see võiksin olla mina, aga ei ole. See pani mind tundma alaväärsustunnet ning tundma end ebapiisavana. Miks? Ma otsisin heakskiitu ja tunnustust väljaspoolt, kuigi vajasin seda iseendalt ja oma seljataguselt, oma perelt. Me ei suuda mitte millegi välisega täita tühimikku, mille jätab tühi sisemus ja seljatagune," kirjutas Adamson oma postituse pealkirjas.