"Sõprades" kohvikupidajat mänginud näitleja jäi vähi tõttu halvatuks

59-aastane näitleja tegi uudise teatavaks NBC Today saates, öeldes, et sai diagnoosi 2018. aasta septembris, kui ta käis rutiinsel ülevaatusel, kirjutas BBC.

Nüüdseks on vähk levinud tema luudesse ja ta ei saa enam kõndida. Ta käib praegu kemoteraapias.

"Lõpuks, tead, see minu ka võtab," ütles Tyler saatejuht Craig Melvinile.

Näitleja oli 56-aastane, kui ta diagnoosi sai, ning kuna tegu on väga hilise staadiumiga, siis soovitab Tyler kõikidel meestel kindlasti arsti juures kontrollis käia. "Nendel meestel, kellel see avastatakse varem, on parem variandid kui minul," ütles ta.