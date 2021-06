Kevin Hart truudusetusest ja Oscarite draamast: ma ei mõistnud oma vigade mõju

Koomik rääkis Will Smithiga tema saates "Red Table Talk", meenutades, kuidas tema truudusetus ning aastaid tagasi tehtud homofoobsed säutsud tema pereelu mõjutasid, vahendas BBC.

"Ma panin selga kaitserüü. Sellest on väga raske läbi saada ja et see mind häiriks," tunnistas 41-aastane Hart.

Aga ta avaldas, et olukord on teine, kui see puudutab tema lapsi.

"Kui su laps on pettunud, näitab emotsioone ja teil on omavahel need jutuajamised, siis peab ikka langeb pettunult küll," sõnas Hart.

2017. aastal vabandas "Jumanji" staar oma naise ja lapse eest, pärast seda, kui väitis, et keegi püüdis temalt välja pressida, kuna ta olla videos teise naisega.

"Ma võin öelda, et väikese tüdruku isaks olemine on raske. Sa ei mõista, kuidas vead võivad su elu mõjutada."

Tema lapsed käivitasid temas täiesti teistsugused emotsioonid, kui ta pidi oma lastele oma petmisest rääkima. "Minu vestlus Heaveniga. Mul pole midagi sellist varem olnud. Saada oma tütar tagasi, panna ta mõistma, et mul on kahju, et ma tegin vea. See oli raske."

Küll aga ta tunnistas, et Heaven ei ole siiamaani sellest kõigest veel üle saanud.

Näitleja sai ka palju kriitikat, kui avalikuks tulid kümme aastat vanad säutsud, mida nimetati homofoobseteks. Alguses ta keeldus vabandamast, kuid siis palus andestust, et inimestele haiget tegi.

Selle tulemusel loobus ta juhtimast 2019. aasta Oscarite galat. Jällegi tõi Hart siinkohal välja oma tütre tunded, kes ei suutnud kuidagi mõista, miks LGBTQ+ kogukond tema isast avalikult niivõrd valesti arvab.

See oli hetk, mil Kevi Hart mõistis, kuidas tema kuulsus tema pere mõjutab ning ta peab olema väga hoolas, mida avalikult ütleb.

Asjalood on peres paranenud, sest Hart on nüüd ise teadlikum on tegude mõjust ning ta usub, et tuleviku väljavaated on väga head.