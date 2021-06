Kendall Jenner sai lähenemiskeelu mehe vastu, kes on teda kolm aastat jälitanud

Kendall Jenneri advokaat Shawn Holley andis esmaspäeval Los Angelese kohtusse sisse dokumendid, et saada lähenemiskeeld 23-aastase Isaias Noe Floresi vastu, kes Kendalli sõnul on talle saatnud kingitusi, avaldanud armastust ning on mitmel korral tema LA koju juurde tulnud, vahendas TMZ.

Kendalli sõnul on tegu eriti täbara olukorraga, sest Isaias on mitmel korral ka enda tervise ohtu seadnud, nt roninud üle traataia, et modelli juurde pääseda.

Kohtudokumentide sõnul olla Kendalli turvameeskond vahelt lõiganud kirjad, mis sisaldasid luuletusi, juveele ning roosilehed. 2020. aasta detsembris saadetud kirjas väitis Isaias, kes on tuntud ka Isaias Noah nime all, et ta "kolib linna". Ilmselt on sellega mõeldud Los Angelest.

Noah tungis 12. juunil Kendall aeda ning vigastas üle värava ronides oma kätt, mis pärast haiglaravi vajas. Ta viidi arestimajja ning talle esitati süüdistus võõrale territooriumile tungimises. Teda peeti kinni kümme tundi enne, kui ta taas vabaks lasti.

Enne Isaias Noah'd sai Kendall lähenemiskeelu mehe vastu, kes tema aeda tungis ja alasti basseinis ujus. Pärast selle intsidendi toimumist kolis Kendall koos turvameeskonnaga kodust välja ja ei ole siiamaani naasnud.

Noah vastu on väljastatud ajutine lähenemiskeeld ning tema juhtumit menetletakse uuel kuul kohtus.